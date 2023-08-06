Самые важные события дня в РПЛ. «Зенит отстал от «Спартака» на 5 очков и недоволен судьёй

В воскресенье, 6 августа, тремя матчами завершился 3-й тур РПЛ. Самая горячая игра состоялась в Санкт-Петербурге, где «Зенит» потерпел первое поражение в новом сезоне. Рассказываем о главных событиях дня в чемпионате России.

Первая победа Игнашевича — третье поражение Евсеева

В Калининград спустя 25 лет вернулся большой футбол. После двух неудачных матчей на выезде «Балтика» проводила первую домашнюю игру в чемпионате. Соперником команды Сергея Игнашевича стал «Факел», который тоже начал новый сезон с двух поражений.

«Балтике» удалось забить быстрый гол. Причём получился он курьёзным: после кросса с правого фланга и удара Кузьмина защитник «Факела» Черов сотворил нелепый автогол – мяч влетел в сетку рикошетом от его ноги. Впрочем, через шесть минут Черов исправился за ошибку, поучаствовав в ответном голе воронежцев. Защитник улетел в атаку и сделал отличный кросс на Якимова. Хавбек пробил прямо во вратаря, но повезло с рикошетом.

Второй мяч «Балтики» забил после перерыва молодой нападающий Мусаев, для которого это был первый гол в РПЛ. Калининградцы провели красивую комбинацию по центру, а экс-защитник сборной России Кудряшов отпустил форварда. Выход один на один – и привет, победа!

В Калининграде праздник. А вот будущее тренера «Факела» Вадима Евсеева уже вызывает вопросы. Четыре поражения (с учётом Кубка России) в четырёх матчах – это провал.

Сенсационное поражение «Зенита» — Тюкавин разорвал оборону чемпиона

От матча «Зенита» с «Динамо» ждали большого количества голов, и ожидания полностью оправдались. Зато результат – настоящая сенсация. Чемпионы России потерпели первое поражение в сезоне РПЛ, да ещё и в Санкт-Петербурге. Плохой старт команды Сергея Семака можно списать на потерю Малкома, но ведь и без бразильца забили два гола. Значит, корень проблемы глубже.

На «Газпром Арене» разрывал нападающий «Динамо» Тюкавин. Уже на 2-й минуте он ловко отскочил от новичка «Зенита» Эраковича и открыл счёт. Но привёз этот гол Роберт Ренан: бразилец сперва подарил мяч сопернику, а потом дал себя обыграть Нгамалё.

Вернул «Зенит» в игру автогол соперника – Бальбуэна. Капитан «Динамо» срезал мяч в собственные ворота после прострела Кассьерры. Ещё одним виновником пропущенного гола стал Захарян, потерявший мяч под давлением.

На исходе получаса Тюкавин снова вывел «Динамо» вперёд. Нападающий здорово открылся под длинную передачу от Бальбуэны и решил эпизод при помощи штанги. Ренан опять же смотрел футбол из «первого ряда».

После перерыва спасать «Зенит» вышел «беглец» Вендел. С бразильцем в игре петербургской команды прибавилось мысли и класса. На 90-й минуте после его прострела то ли «зенитовский Сульшер» Сергеев забил, то ли Бальбуэна второй автогол себе организовал.

Но и это ещё не было развязкой веселой игры в Санкт-Петербурге. В компенсированное время «Зенит» потерял удалённого Барриоса, а «Динамо» забило победный гол на 90+6-й минуте. Гагнидзе выиграл ключевое единоборство, Грулёв поймал на дальней штанге «посылку» от Лаксальта.

«Зенит», набрав четыре очка за три тура, выдал свой худший старт за последние девять сезонов. После поражения хозяева предъявляли претензии судьям. Тренер Анатолий Тимощук, заменявший дисквалифицированного Семака, сказал: «Сегодня удалили Барриоса. Против «Ростова» наступали на Клаудиньо. Хочется получить какие-то ответы – нам, футболистам, другим клубам».

Волевая победа «Ахмата». «Сочи» не спасло и возвращение Нобоа

Оригинальный старт «Ахмата» в новом сезоне РПЛ. Южная команда, когда-то считавшаяся домашней, начала чемпионат двух поражений на своём поле и победы на выезде. В третьем туре тренер Сергей Ташуев и его игроки удачно съездили в Сочи.

Хотя 42-й минуты гостям радоваться было нечему. К этому времени команда Дмитрия Хохлова выигрывала со счётом 1:0. Лидер «Сочи» Нобоа, пропустивший первые два тура, отметил своё возвращение голом с пенальти – за нарушение Челиковича на Мигеле Силвейре. Впрочем, 11-метровый кажется небесспорным. Бразилец явно искал этот фол.

«Ахмат» перевернул игру всего за шесть минут перед перерывом. Нападающий Ильин сравнял счёт, забив головой после углового. Полузащитник Тимофеев принёс команде из Грозного волевую победу шикарным ударом из-за штрафной в дальний верхний угол.

Теперь ноль очков в таблице только у «Факела».