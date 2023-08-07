«Шахтёр» требует у «Тоттенхэма» компенсацию за переход Соломона

«Шахтёр» требует у «Тоттенхэм Хотспур» компенсацию за бесплатное подписание контракта с Манором Соломоном, сообщает Daily Mail.

Напомним, Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с «Шахтёром», перейдя в «Фулхэм». Летом 2023 года Соломон перешёл в «Тоттенхэм», подписав контракт до 2028 года.

«Шахтёр» хочет добиться от «Тоттенхэма» компенсации в размере € 6,5 млн. Сейчас оба клуба ведут переговоры по поводу разрешения ситуации.

«Шахтер» стремится обеспечить расчет наличными, в то время как «Тоттенхэм» предпочитает вариант с комиссией за трансфер, если они решат продать Соломона в будущем.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Фулхэм» принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 голов.

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