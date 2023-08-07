Защитник «Ромы» Ибаньес перешёл в саудовский «Аль-Ахли» за € 35 млн — источник
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24-летний бразильский защитник итальянской «Ромы» Рожер Ибаньес совершил переход в саудовский «Аль-Ахли». Клуб заплатил римлянам € 25 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, сделка готова. Контракт с футболистом подписан до 2026 года. Ибаньес будет получать € 10 млн в год.
Рожер Ибаньес четыре сезона принадлежит римскому клубу, который выкупил игрока у «Аталанты» за € 9 млн. На счету футболиста более 100 матчей за «Рому». В сезоне-2021/2022 бразилец стал победителем Лиги конференций. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. Рожер дважды вызывался в основную сборную Бразилии на товарищеские игры.
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