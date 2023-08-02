Бывший тренер «Локо» и экс-вратарь «Динамо». Кто работает со звёздами в Саудовской Аравии?

В Саудовскую Аравию летом 2023-го отправился целый отряд топ-футболистов – от Карима Бензема до Малкома. Уровень лиги стремительно растёт. Но не только за счёт игроков, но и за счёт тренеров. В саудовском чемпионате работают несколько интересных специалистов. Один из них даже входит в топ самых высокооплачиваемых тренеров мира. Под чьим руководством играет Роналду, а кто в новом сезоне поработает с Малкомом?

«Абха» — Чеслав Михневич

Чеслав Михневич Фото: Abha FC

Клуб не входит в топ сильнейших команд лиги. Его главная звезда – экс-форвард «Лацио» и «Локомотива» Фелипе Кайседо. В сезоне-2022/2023 «Абха» заняла 12-е место. Летом клуб решился на изменения. «Абху» возглавил польский тренер Чеслав Михневич. Интересно, что 53-летний специалист родился в СССР – в Гродненской области Белорусской ССР.

Российскому болельщику Михневич известен по работе в «Легии» и сборной Польши. Именно он возглавлял национальную команду на ЧМ-2022 в Катаре. Поляки вышли в плей-офф, но уступили в 1/8 финала Франции. А с «Легией» Чеслав играл в Лиге Европы – 2021/2022, встречаясь на групповом этапе со «Спартаком». Вместе с Михневичем в «Абху» приехал его соотечественник, чемпион России в составе «Локомотива» – Гжегож Крыховяк. Получится у поляков уверенно выступить в лиге с Криштиану, Бензема и Малкомом?

«Аль-Фатех» — Славен Билич

Славен Билич Фото: Nigel Roddis/Getty Images

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» залетел на шестое место. Неплохой результат, но клуб решился на смену тренера. В июле пришёл Славен Билич. Ещё один тренер из Восточной Европы, отлично знакомый российской публике. Со сборной Хорватии Билич спасал Россию, обыгрывая в последнем туре отбора на Евро-2008 Англию, благодаря чему наша команда затем взяла бронзу. А в 2012-м Славен приехал в «Локомотив». Но в РПЛ у хорвата получилось не очень: девятое итоговое место в сезоне-2012/2013. Денис Глушаков называл Билича самым слабым специалистом в своей карьере.

После «Локо» тренер сменил несколько клубов: «Бешикташ», «Вест Хэм», «Вест Бромвич», «Уотфорд», «Бэйцзин Гоань», а в 2018-м на год уже заезжал в Саудовскую Аравию – в «Аль-Иттихад». Теперь Билич работает с клубом попроще. Главное летнее приобретение «Аль-Фатеха» – Джейсон Денайер, выступавший ранее за «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Лион». Также за новый клуб Билича играет экс-вингер «Барселоны» Кристиан Тельо.

«Аль-Фейха» — Вук Рашович

Вук Рашович Фото: FIFA.com

Ещё один скромный клуб. По итогам сезона-2022/2023 команда заняла 11-е место. В «Аль-Фейхе» работает сербский тренер Вук Рашович. Интересно, что в 2002–2003 гг., будучи действующим футболистом, он выступал за «Крылья Советов». Завершив карьеру, поработал в минском «Динамо» с 2014 по 2016 год (сначала как спортивный директор, затем как тренер).

В «Аль-Фейхе» Рашович работает с 2021-го, но текущим летом «РБ Спорт» сообщал об интересе к сербу московского «Динамо». Бело-голубые изучали рынок: клуб общался на предмет сотрудничества с Марко Николичем и Милошем Милоевичем. В итоге «Динамо» возглавил чех Марцел Личка, а Рашович остался в Саудовской Аравии. В 2022 году Вук вместе с «Аль-Фейхой» выиграл Кубок Короля – единственный трофей в истории клуба. Так что Рашовича ценят, зачем ему покидать место, где его любят?

«Аль-Хиляль» — Жорже Жезуш

Жорже Жезуш Фото: Al Hilal FC

Бронзовый призёр прошлого сезона – один из главных фаворитов предстоящего чемпионата. В «Аль-Хиляль» приехала россыпь звёзд: Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и самая главная – Малком. Но качественные футболисты не организуют игру сами себе. Для этих целей в «Аль-Хиляль» позвали авторитетного тренера – Жорже Жезуша.

Португальский специалист наиболее известен по работе с «Бенфикой». Сезон-2022/2023 Жезуш провёл в «Фенербахче», но не смог выиграть трофеев с клубом. И отправился покорять Ближний Восток. Интересно, что это второй заход Жорже в «Аль-Хиляль». Ранее он работал в команде в сезоне-2018/2019, после ухода из «Спортинга». Тогда португалец взял Суперкубок, а через год уехал во «Фламенго», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

В общем, Жезуш – достаточно опытный и харизматичный тренер, у которого не возникнет проблем в работе со звёздами «Аль-Хиляля». Отличный выбор клуба, амбиции которого – это борьба за золото.

«Аль-Иттихад» — Нуну Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту Фото: Al Ittihad FC

Действующий чемпион Саудовской Аравии, не давший взять золото Криштиану Роналду и «Аль-Насру». «Аль-Иттихад» стал сильнейшей командой под руководством Нуну Эшпириту Санту. Португальский специалист – один из самых известных тренеров лиги. Во время игровой карьеры у Нуну был непродолжительный период в «Динамо», а также отрезок с «Порту», с которым он выиграл четыре титула и три Кубка, а также ЛЧ и Кубок УЕФА.

Но и тренерская карьера выдаётся приличная. Нуну уже поработал с «Валенсией», «Порту», «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». Однако со «шпорами» не совсем пошло, и Эшпириту Санту уволили осенью 2021-го. Отдохнув почти год, летом 2022-го португалец уехал в Саудовскую Аравию. И выиграл два первых трофея в тренерской карьере – чемпионат и Суперкубок.

В следующем сезоне «Аль-Иттихад» останется грозой для соперников. Клуб усилился Каримом Бензема, Н’Голо Канте, Жотой и Фабиньо. Мощный состав!

«Аль-Наср» — Луиш Мануэль Каштру

Луиш Мануэль Каштру Фото: Al Nassr FC

Серебряный призёр прошлого чемпионата и команда, начавшая трансферное безумие в Саудовской Аравии. Именно в «Аль-Наср» в конце 2022 года уехал Криштиану Роналду. Естественно, португальца не устраивает, что команда заняла второе место в чемпионате-2022/2023. Даже несмотря на то, что ранее «Аль-Наср» тренировал сильный специалист – Руди Гарсия – его уволили. К слову, затем француз отправился в «Наполи» (многое говорит о его уровне). А в «Аль-Наср» позвали соотечественника Криштиану – Луиша Мануэля Каштру. С 2019 по 2021 год тренер работал в «Шахтёре», а до саудовского клуба возглавлял «Ботафого».

Каштру знакома специфика ближневосточного футбола. Как раз между «Шахтёром» и «Ботафого» он заезжал в Катар, возглавив «Аль-Духаиль». Так что чемпионат Саудовской Аравии не станет откровением для Луиша. К тому же, помимо Роналду, в его составе теперь есть несколько топ-игроков: Алекс Теллес, Марсело Брозович, Секо Фофана, а скоро к ним добавится Садио Мане.

«Аль-Иттифак» — Стивен Джеррард

Стивен Джеррард (справа) Фото: Ettifaq FC

Одно из самых неожиданных назначений лета. Карьера Стивена Джеррарда стремительно развивалась: классная работа с «Рейнджерс», переезд в АПЛ. Но в «Астон Вилле» не получилось. И Джеррард ждал предложений. В итоге оно поступило из Саудовской Аравии. Да ещё какое!

Стивен подписал контракт с «Аль-Иттифаком», став четвёртым в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Зарплата англичанина составляет около € 19 млн в год. Впереди только Диего Симеоне («Атлетико», € 36 млн), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», € 23,5 млн) и Юрген Клопп («Ливерпуль», € 19 млн). Безумную щедрость проявили саудовцы по отношению к легенде английского футбола.

Интересно, что «Аль-Иттифак» забрал из «Ливерпуля» наследника Джеррарда – Джордана Хендерсона. 33-летний футболист решил подзаработать в конце карьеры и принял предложение (трёхлетний контракт, зарплата – более € 40 млн в год). Теперь две легенды «Ливерпуля» попробуют привнести победное ДНК «Аль-Иттифаку».

«Аль-Ахли» — Маттиас Яйсле

Маттиас Яйсле Фото: Jasmin Walter/Getty Images

«Аль-Ахли» – один из самых больших клубов Саудовской Аравии. Но прошедший сезон команда провела в Первом дивизионе. Однако успешно вернулась в элиту. В «Аль-Ахли» сразу приехали несколько топов из АПЛ: Эдуард Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез и Аллан Сент-Максимен. А возглавил эту банду немецкий специалист Маттиас Яйсле.

Тренеру всего 35 лет, его называли «новым Нагельсманом». В 2015-м его карьера стартовала в «РБ Лейпциг»: там он работал с юношами. После Яйсле тренировал молодёжь в «Брондбю» и «Зальцбурге», а также в «Лиферинге» (фарм-клуб «быков»). В 2021 году ему доверили главную команду Зальцбурга, где он зарекомендовал себя мощным специалистом.

Яйсле спокойно готовился с «Ред Булл» к новому сезону, как вдруг из Саудовской Аравии неожиданно поступило предложение. Оно соблазнило Маттиаса, и за пару дней до старта чемпионата Австрии тренер отправился в «Аль-Ахли». Интересно, что в 2021 году Яйсле в «Локомотив» звал Ральф Рангник, но он отклонил предложение. Зато теперь отправился на «жирный» контракт в Саудовскую Аравию.