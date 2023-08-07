«После такого Ренан, вероятно, присядет на лавку». Бубнов — о матче «Зенита» с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» (2:3).
«О серьёзном кризисе в «Зените» говорить пока рано: только 3-й тур. Однако потери Кузяева и Малкома, разумеется, сказываются, так же и проблемы в обороне. Да, вернулся Вендел (и даже провёл неплохой матч), но к сезону с командой он не готовился.
В последнее время и сегодня (6 августа в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата») в том числе «Зенит» забивал голы с натугой. После потери очков в «Ростове» в матче с динамовцами нужно было обязательно побеждать: иначе конкуренты совсем оторвались бы. Но в итоге мы лишь в очередной раз увидели большие проблемы петербуржцев. Взять хотя бы Ренана. Бразилец молод и неопытен и часто позволяет себе играть авантюрно. Сегодня (6 августа в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата») это случилось в самом начале встречи. Отдал сопернику мяч в безобидной ситуации, потом позволил себя обыграть…
Да и второй гол Тюкавина на совести Ренана. Пустил нападающего за спину, проиграл позицию. Один в один бразильца оставлять нельзя: ему ни скорости не хватает, ни навыков отбора. Тот ему корпус поставил — оставалось только фолить на красную карточку или пропускать к воротам. Ну, а Тюкавин молодец. Он всегда опасен на острие за счёт рывков и умения открываться.
Семак в следующем туре вполне может поменять Ренана: после такого он, вероятно, присядет на лавку. В целом тренерскому штабу «Зенита» пока приходится искать разные варианты не только в защите, но и в средней линии. Мантуан и Ду Кейрос пока не могут заменить ушедших футболистов. Теперь ещё и Барриоса удалили. Если его карточку оставят в силе после апелляции клуба, это будет огромная потеря», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 8 августа 2023
-
00:26
-
00:20
-
00:20
- 7 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:49
-
21:39
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05