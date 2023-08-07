«После такого Ренан, вероятно, присядет на лавку». Бубнов — о матче «Зенита» с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» (2:3).

«О серьёзном кризисе в «Зените» говорить пока рано: только 3-й тур. Однако потери Кузяева и Малкома, разумеется, сказываются, так же и проблемы в обороне. Да, вернулся Вендел (и даже провёл неплохой матч), но к сезону с командой он не готовился.

В последнее время и сегодня (6 августа в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата») в том числе «Зенит» забивал голы с натугой. После потери очков в «Ростове» в матче с динамовцами нужно было обязательно побеждать: иначе конкуренты совсем оторвались бы. Но в итоге мы лишь в очередной раз увидели большие проблемы петербуржцев. Взять хотя бы Ренана. Бразилец молод и неопытен и часто позволяет себе играть авантюрно. Сегодня (6 августа в матче с «Динамо». — Прим. «Чемпионата») это случилось в самом начале встречи. Отдал сопернику мяч в безобидной ситуации, потом позволил себя обыграть…

Да и второй гол Тюкавина на совести Ренана. Пустил нападающего за спину, проиграл позицию. Один в один бразильца оставлять нельзя: ему ни скорости не хватает, ни навыков отбора. Тот ему корпус поставил — оставалось только фолить на красную карточку или пропускать к воротам. Ну, а Тюкавин молодец. Он всегда опасен на острие за счёт рывков и умения открываться.

Семак в следующем туре вполне может поменять Ренана: после такого он, вероятно, присядет на лавку. В целом тренерскому штабу «Зенита» пока приходится искать разные варианты не только в защите, но и в средней линии. Мантуан и Ду Кейрос пока не могут заменить ушедших футболистов. Теперь ещё и Барриоса удалили. Если его карточку оставят в силе после апелляции клуба, это будет огромная потеря», — приводит слова Бубнова Sportbox.