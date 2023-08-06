Вот это развязка у «Зенита»! Тюкавин и Грулёв устроили Питеру худший старт в РПЛ за 10 лет

«Зенит» точно хорошо запомнил последний матч с «Динамо». Это был прошлый сезон, встреча в Кубке России. Там и быстро пропущенный гол, и спорные судейские решения, и серия пенальти, где Питер в итоге проиграл и вылетел из турнира. Было обидно хотя бы потому, что «Динамо» в тот момент уже начинало сыпаться. А Йоканович постепенно готовился к отставке.

Но сейчас всё по-другому. У москвичей новый тренер – Марцел Личка. Однако сценарий нового матча уж очень напоминал предыдущий. «Динамо» вновь забило очень быстрый гол. Благодарить за это стоит бразильского защитника Ренана. Сначала ошибся в передаче в простой ситуации, мяч перехватили. Ещё через пару секунд поддался на неуклюжий финт Нгамалё: прострел – и Кержаков ничего не мог сделать.

Кошмарное начало для действующих чемпионов. И оно наложилось на несколько неприятных сопутствующих факторов. Например, дисквалификация Сергея Семака, который наблюдал за игрой из ложи. Рулили матчем ассистенты – Тимощук и Оливейра. Не вовремя выбыл и Дмитрий Чистяков.

В первые минуты «Зенит» много суетился, но всё равно бежал вперёд. Как известно, центр динамовской обороны тоже не образец надёжности, поэтому уже на 10-й минуте Питер её вскрыл. Дуглас накрыл соперника, Клаудиньо с фланга прострелил на Кассьерру, но тому даже не пришлось касаться мяча. Бальбуэна всё сделал за него – Шунин был бессилен.

После игра успокоилась. Хозяева больше контролировали мяч, но без особых моментов. Гости в основном рассчитывали на контратаки. Привычный для Питера стиль – в идеальном состоянии всё это закончилось бы постепенным уничтожением обороны соперника. Но нынешний «Зенит» далек от этого. Фланги с Мантуаном и Мостовым особо не работали, в центре потерялся Ду Кейрос. И не забывайте про Ренана! Он к тому моменту ещё не показал весь свой «потенциал».

Роберт Ренан Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

На 33-й минуте Бальбуэна исправился. И вырезал отменную передачу на 35 метров в сторону Тюкавина. Где был Ренан? Это вряд ли сможет объяснить даже он сам. Просто бежал где-то рядом вместо того, чтобы накрыть соперника. Тюкавин идеально воспользовался моментом и забил второй мяч. Вероятно, в этот момент в Питере ещё больше захотели приобрести Константина.

После случилось два неприятных эпизода – сначала за мышцу схватился Захарян и попросил замены. Вместо него вышел Макаров. А в конце тайма похожая история с Мостовым – тоже замена.

Конечно, во втором тайме «Зениту» требовались изменения. «Динамо» точно устраивал счёт на табло, игра вторым номером вполне получалась. Тренерский штаб сине-бело-голубых выпустил после перерыва сразу трёх игроков. Логично, что на скамейку сел Ренан. Таких перформансов уже не стерпели – вместо него появился Алип. А дальше неожиданно – впервые с 13 мая на поле появился Вендел. Плюс Марио Фернандес.

Вендел и Паршивлюк Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В начале тайма Питеру это действительно помогало. Новички резво влетели во второй тайм, создали несколько моментов и зажали соперника на их половине поля. А потом настрой снова куда-то делся. Не в плюс для «Зенита» сыграл и выход на замену Сазонова и Гагнидзе – «Динамо» перестроилось на игру в три центральных и без особых сложностей отбивало атаки соперника. Казалось, всё идёт к первому поражению «Зенита» в сезоне. Но на последней минуте основного времени неожиданно здорово проявил себя Вендел, который весь тайм словно демонстрировал недостаток игрового тонуса. Получил мяч в штрафной, влетел во фланг и мощно прострелил во вратарскую. Шунин отбил на ногу Сергеева – ему точно не привыкать забивать из таких позиций.

Забавно, что через минуту бразилец чуть снова не повторил такой же манёвр – снова прострел с фланга, но в этот раз динамовские защитники были надёжны.

Казалось, это финал. И даже красная Барриоса в концовке уже не должны была ни на что повлиять. Но Питер неожиданно заснул. Или слишком много думал об атаке. Лаксальт получил мяч на фланге и беспрепятственно прострелил на незакрытого Грулёва. 3:2! Первая победа «Динамо» в сезоне.

А у «Зенита» осталось всего четыре очка после трёх матчей. Это худший старт команды с сезона 2013 года. Явно не такого начала они ожидали.