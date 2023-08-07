Пирс Морган высмеял слова Байдена о гордости за проваливших чемпионат мира футболисток

Известный журналист Пирс Морган прокомментировал слова президента США Джо Байдена в адрес футбольной сборной после вылета с женского ЧМ-2023.

«Не в первый раз я был совершенно сбит с толку словами Байдена, которые, как и большинство его публичных высказываний в эти дни, не имели никакого отношения к действительности.

Эта команда не является «чем-то особенным». Фактически, с точки зрения результата, это худшая женская сборная США в истории. Так что Байден прав в том, что эта команда — «что-то особенное», но только потому, что она однозначно плохая.

Но именно утверждение Байдена о том, что сборная США «заставила страну гордиться», действительно застряло у меня в глотке. Трудно представить себе американскую спортивную команду, которая заставила бы страну чувствовать себя менее гордой, чем эта группа «активистских» примадонн.

Не говоря уже о том, как плохо они играли, отказ большинства из них петь национальный гимн на протяжении всего турнира или прикладывать руки к сердцу был абсолютным позором. В каждой игре, когда развевалось «усеянное звёздами знамя», они стояли там, как набитые манекены в музее мадам Тюссо, раскрывая, что они люди, только когда их лица морщились от нескрываемого ужаса от необходимости показывать, что им наплевать на то, чтобы представлять Америку на мировой арене», — написал Морган в своей колонке на New York Post.