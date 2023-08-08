Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк: мне повязка не нужна, чтобы кому-то что-то высказать

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о выборе капитана команды. Капитаном команды главным тренером Марцелом Личкой был утверждён Фабиан Бальбуэна. В кубковой игре с «Пари Нижний Новгород» повязку надевал Паршивлюк.
«Честно говоря, мы внутри коллектива не придаём этому большого внимания. У нас есть когорта футболистов, которые всегда скажут своё слово в раздевалке или на поле, если понадобится. Независимо от того, есть у них капитанская повязка или нет. Мне повязка не нужна, чтобы кому-то что-то высказать или принять на себя какое-то решение. Поэтому это только формальность, которая лишь для журналистов, для публики. Но внутри коллектива это неважно. Не могу сказать, что она играет какую-то роль.
Можно ли сказать, что в «Динамо» коллективное капитанство? Можно и так сказать. Есть совет капитанов, который вместе принимает решения или выдвигает какие-то моменты на рассмотрение Марцела или руководства клуба», — приводят слова Паршивлюка «Известия».
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