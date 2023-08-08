Де Брёйне раскритиковал новые рекомендации арбитрам по компенсированному времени

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался по поводу рекомендаций по увеличению времени, которое будут добавлять после каждого из таймов.
«Предположения о том, что теперь мы будем играть по 15 минут компенсированного времени в каждом матче, говорят сами за себя. Мы разговаривали с игроками «Арсенала» и даже с судьями. Они не хотели этого, но таковы новые правила.
После такого матча, где даже в первом тайме было добавлено три минуты, можно только предположить, что будет в матче с командой более низкого уровня, которая будет тянуть время. В этот раз обошлось 12–13 минутами. Но я могу представить матчи с 20–25 минутами компенсированного времени.
Думаю, если в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей» в Греции в среду тоже будет 15–20 добавленных минут, при том, что в субботу нам снова играть с «Ньюкаслом», это будет ощущаться как два дополнительных тайма. Это какая-то бессмыслица», — приводит слова Де Брёйне Daily Mail.
«Манчестер Сити» потерпел поражения от «Арсенала» (1:1, 1:4 — пенальти) в матче за Суперкубок Англии. Лондонцы забили свой гол на 11-й минуте компенсированного времени.
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