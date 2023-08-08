Моуринью высказался о главном тренере «Реала» Анчелотти
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о наставнике «Реала» Карло Анчелотти.
«Успешные тренеры обычно не соглашаются на второстепенный проект, кроме Анчелотти с «Эвертоном». Люди думают, что мы закончили, а потом он уходит в «Реал» — и снова всё выиграл. Когда моё и Анчелотти поколение закончится, я сомневаюсь, что у кого-то будет такая же долгая и успешная карьера. Сегодня хороший тренер приходит с большой скоростью, и с такой же скоростью его заменяют другие», — приводит слова Моуринью Marca.
Ранее Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Летом 2021 года он возглавил «Рому». Контракт специалиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
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