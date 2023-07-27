УЕФА отклонил апелляцию «Ромы» по дисквалификации Моуринью в еврокубках

Бан главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на четыре еврокубковых матча за оскорбление английского судьи Энтони Тейлора остался в силе. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Рома» решила обжаловать отстранение 60-летнего наставника, но не добилась успеха. УЕФА отклонил апелляцию клуба. Таким образом, больше половины игр групповой стадии (четыре из шести) в Лиге Европы «Рома» проведёт без своего наставника на бровке.

Напомним, Моуринью получил наказание за оскорбление арбитров в финале Лиги Европы с «Севильей». Тейлор показал игрокам «Ромы» семь жёлтых карточек. После матча Моуринью, будучи недовольным работой судьи, оскорбил его на парковке стадиона, выкрикнув фразу: «Какой позор, вы – ужасный позор».