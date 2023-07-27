УЕФА отклонил апелляцию «Ромы» по дисквалификации Моуринью в еврокубках
Поделиться
Бан главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на четыре еврокубковых матча за оскорбление английского судьи Энтони Тейлора остался в силе. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
«Рома» решила обжаловать отстранение 60-летнего наставника, но не добилась успеха. УЕФА отклонил апелляцию клуба. Таким образом, больше половины игр групповой стадии (четыре из шести) в Лиге Европы «Рома» проведёт без своего наставника на бровке.
Напомним, Моуринью получил наказание за оскорбление арбитров в финале Лиги Европы с «Севильей». Тейлор показал игрокам «Ромы» семь жёлтых карточек. После матча Моуринью, будучи недовольным работой судьи, оскорбил его на парковке стадиона, выкрикнув фразу: «Какой позор, вы – ужасный позор».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2023
-
23:01
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:25
-
22:18
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:41
Партнерский контент