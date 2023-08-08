Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Штурм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» ведёт переговоры с Неймаром. Бразилец сообщил руководству «ПСЖ», что хочет уйти

«Челси» ведёт переговоры с Неймаром. Бразилец сообщил руководству «ПСЖ», что хочет уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий Неймар может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах футболиста заинтересован «Челси», руководство которого уже ведёт переговоры по игроку, информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, Неймар уже сообщил руководству «Пари Сен-Жермен» о желании покинуть клуб. После этого «Челси» инициировал старт переговоров по бразильцу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Неймар остался в команде, но бразилец настроен уходить. Возвращение в «Барселону» — приоритетный, но маловероятный вариант, так как Хави не поддерживает эту идею. В подписании звезды «ПСЖ» также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар ещё не хочет возвращаться на родину.

Материалы по теме
Саудовский клуб предложил Неймару зарплату € 300–400 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023