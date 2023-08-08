«Челси» ведёт переговоры с Неймаром. Бразилец сообщил руководству «ПСЖ», что хочет уйти
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Бразильский нападающий Неймар может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах футболиста заинтересован «Челси», руководство которого уже ведёт переговоры по игроку, информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, Неймар уже сообщил руководству «Пари Сен-Жермен» о желании покинуть клуб. После этого «Челси» инициировал старт переговоров по бразильцу.
Ранее в СМИ появлялась информация, что новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Неймар остался в команде, но бразилец настроен уходить. Возвращение в «Барселону» — приоритетный, но маловероятный вариант, так как Хави не поддерживает эту идею. В подписании звезды «ПСЖ» также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар ещё не хочет возвращаться на родину.
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