Легенда «Реала»: болельщики «ПСЖ» злятся на Мбаппе? Не надо, я заберу его в аэропорту

Бывший футболист мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о возможной злобе болельщиков «ПСЖ» в адрес нападающего Килиана Мбаппе. Спортсмен не хочет продлевать контракт с командой и хочет перейти в стан «сливочных».

«Болельщики «ПСЖ» злятся на Мбаппе? Не стоит, я заберу его в аэропорту. Пока этот трансфер ещё не оформлен, на данный момент не оформлен. Надеюсь, что он будет оформлен (смеётся)», — приводит слова Вальдано Goal.

Контракт 24-летнего Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик: