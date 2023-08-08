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Мбаппе ещё не решил, хочет ли быть частью состава «ПСЖ» на первый матч сезона в Лиге 1

Мбаппе ещё не решил, хочет ли быть частью состава «ПСЖ» на первый матч сезона в Лиге 1
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе ещё не принял окончательного решения по поводу своего участия в первом матче парижан в новом сезоне Лиги 1 с «Лорьяном». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, Мбаппе примет решение до конца этой недели. Матч с «Лорьяном» состоится уже 12 августа.

«ПСЖ» уже нашёл игроков, которыми хочет заменить Мбаппе, — это нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и форвард Гонсалу Рамуш, о трансфере которого из лиссабонской «Бенфики» парижане объявили вчера, 7 августа. Также парижский клуб продолжает переговоры о возможном переходе вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Напомним, Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы из-за нежелания продлевать контракт с клубом.

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