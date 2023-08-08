Степашин: «Зенит» рано списывать со счетов, он всё равно остаётся сильнейшим клубом в РПЛ
Поделиться
Бывший премьер-министр РФ, член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о победе московской команды в матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, действующий чемпион России «Зенит» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице по итогам трёх туров нового сезона РПЛ.
«Я доволен результатом и игрой команды. Считаю, что Марцел Личка сделал правильные и своевременные замены. Что касается спада «Зенита», то на сегодняшний день они всё равно остаются сильнейшей командой в РПЛ. «Зенит» рано списывать со счетов, сезон только начался», — приводит слова Сергея Степашина «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 8 августа 2023
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:47
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:19
-
10:14
-
10:14
-
10:08
-
10:07
-
09:59
-
09:51
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15
Партнерский контент