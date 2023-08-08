Степашин: «Зенит» рано списывать со счетов, он всё равно остаётся сильнейшим клубом в РПЛ

Бывший премьер-министр РФ, член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о победе московской команды в матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, действующий чемпион России «Зенит» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице по итогам трёх туров нового сезона РПЛ.

«Я доволен результатом и игрой команды. Считаю, что Марцел Личка сделал правильные и своевременные замены. Что касается спада «Зенита», то на сегодняшний день они всё равно остаются сильнейшей командой в РПЛ. «Зенит» рано списывать со счетов, сезон только начался», — приводит слова Сергея Степашина «РИА Новости Спорт».