«Зениту» надо привыкать к новой реальности». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ

Миновал очередной, уже 3-й тур РПЛ. Он получился богатым на яркие вывески: тут и московское дерби ЦСКА с «Локомотивом», и принципиальный матч «Зенита» с «Динамо», и выезд «Спартака» в Казань. А как арбитры отработали эти восемь встреч?

Специально для «Чемпионата» судейство в 3-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Краснодар» — «Пари НН» — 1:0

В этом матче получил травму очередной помощник — Семёнов. Я сначала подумал, что это надрыв или даже разрыв ахилла, но, похоже, это был вывих. Потому что в дальнейшем он продолжил работать вместо резервного.

Что касается главного арбитра, на 27-й минуте Любимов не назначил 11-метровый удар в ворота «Пари НН» и поменял решение только после просмотра повтора. Простой, открытый эпизод. Если бы Любимов занял правильную позицию, то увидел бы, что рука была отставлена в сторону. На 37-й минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Краснодара» за применение рук в борьбе за мяч. И потом не наказал футболиста «Пари НН» за аналогичное нарушение.

В перерыве Любимов, видимо, что-то пересмотрел в своей жизни. Второй тайм он отработал неплохо.

Оценка Любимова — 7,7.

«Крылья Советов» — «Ростов» — 5:1

Хорошая работа Карасёва. Здорово двигался, задал нормальную планку единоборств. Правда, считаю, что на первой минуте он должен был показать жёлтую карточку игроку «Ростова» за грубую игру. И на 27-й тоже следовало наказать футболиста гостей за аналогичное нарушение.

Оценка Карасёва — 8,2.

Сергей Карасёв Фото: vk.com/fckssamara

«Оренбург» — «Урал» — 0:2

Шафеев тоже понравился. Судя по картинке, подскинул вес. Действовал быстро, молодец. Тем более искусственное поле не все любят. Оно, по ощущениям, всегда маленькое для арбитра — приходится искать моменты.

На седьмой минуте Шафеев правильно показал Мансилье прямую красную карточку за серьёзное нарушение, когда игрок «Оренбурга» ударил соперника шипами в грудь. На 35-й минуте верно назначил 11-метровый в пользу «Урала». На 87-й минуте продолжил игру, когда нападающий «Оренбурга» и защитник «Урала» тянулись к мячу и произошло игровое столкновение. Сравнения с пенальти в Грозном от Безбородова тут неуместны.

Но на 15-й и 16-й минутах Шафеев не показал игрокам «Урала» по жёлтой за грубую игру. В таких ситуациях арбитры должны понимать, что после удаления, с которым игроки не согласны, иногда надо наказывать за другие фолы, чтобы успокоить. Даже выдумывать ничего не надо — нарушения на жёлтую реально были. Тогда градус быстро бы снизился.

Оценка Шафеева — 8,2.

«Рубин» — «Спартак» — 1:4

Кукуляк понравился. Быстрый, двигается хорошо, работает на скорости. Но он заигрался. В первом тайме у Кукуляка всё получалось: он выдерживал хорошую планку единоборств, разрешал подкаты, давал толкаться. Было видно, что арбитр чувствует силы в себе и показывает, какой он хороший и нарядный.

И вот к чему это всё привело: на 37-й минуте Кукуляк назначил штрафной удар в пользу «Рубина», которого не было. Многие спорят, что если это и нарушение, то оно было в штрафной площади. Но по повторам я увидел касание в ногах за пределами штрафной. Хотя считаю, что это вообще симуляция игрока «Рубина» — он сам напрыгивал на Литвинова, который сыграл в мяч. Это плохо, и такие моменты настораживают. Прямого гола со штрафного не было, но даже если бы он был, то оценка снизилась бы всего лишь на 0,2 балла.

Я бы не стал привязываться к тому, что «Рубин» после розыгрыша всё же забил. Однако арбитр должен видеть, что происходит на поле, и первый критерий — куда пошёл мяч. По вторичным признакам Кукуляк должен был понимать, что защитник сыграл в мяч. Не было никакой грубой игры, шипов. Правильное решение: продолжить игру. А раз свистишь, то показывай жёлтую за симуляцию. Игрок «Рубина» ввёл арбитра в заблуждение.

Если бы Кукуляк назначил в этом эпизоде 11-метровый, VAR бы не полез. Арбитр просто сказал бы: «Был контакт в ногах. Для меня это пенальти». Всё! У видеоассистентов было бы больше работы — пришлось бы думать, звать Кукуляка к монитору или нет. Я бы позвал. Думаю, он посмотрел бы и признал ошибку. Это лучший сценарий из возможных.

И ещё: на 18-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру.

Нет такого, что Кукуляку повезло с победой «Спартака». Это ведь не ключевая ошибка по новым правилам. Сейчас это просто ошибка, после которой руководитель скажет: «Женечка, ты играй, но не заигрывайся». Так что ничего с Кукуляком не будет. Арбитрам сейчас дают назначения по такой схеме: два тура отработал — отдыхаешь. В Кубке России на наделе Кукуляк будет работать на VAR. Думаю, в 4-м туре он не получит назначения — но именно из-за этой схемы, а не из-за матча в Казани.

Оценка Кукуляка — 8,2.

ЦСКА — «Локомотив» — 4:1

Один из лучших матчей Левникова в карьере. Разобрался в сложной ситуации на 28-й минуте. Такие моменты раньше называли видеопенальти. Это фол по неосторожности — Чалову подбили ногу. Хотя в динамике всем, скорее всего, показалось, что игрок ЦСКА сам себе помешал и ничего не было. Но на повторе видно, что был контакт.

Я давно не видел Левникова таким. Он спокойный, рассудительный, не нервничает, двигается хорошо, что видит, то и назначает. Ещё и со всеми жёлтыми разобрался. Учитывая сложность матча, оценка повышается.

Оценка Левникова — 8,6.

«Балтика» — «Факел» — 2:1

Простая игра для Сухого. Команды играли, не убивали друг друга. И арбитр провёл хорошую работу.

Оценка Сухого — 8,4.

Арбитр Алексей Сухой Фото: vk.com/fcbaltika

«Зенит» — «Динамо» — 2:3

Сложная игра для Амелина. И по счёту, и по управлению — по всему. На 38-й минуте арбитр не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру, хотя надо было. На 73-й — футболисту «Зенита» за неспортивное поведение. Кержаков почему-то прибежал через всё поле, начал о чём-то шептаться, а Амелин просто послушал и отпустил его обратно. Я этого вообще не понял. Вратарь пересекает центральную линию — всё, это жёлтая автоматически. Ему там делать нечего, а он аж в штрафную «Динамо» прибежал.

Не считаю момент с удалением Барриоса на 90+3-й минуте ключевым. Проблема в том, что Амелин изначально даже не показал жёлтую, находясь в хорошей позиции. Хотя жёлтая — это минимум, на который арбитр должен был оценить этот фол. А в действительности это красная: скорость, фаза полёта, прыжок сзади, нога на излом. В итоге Амелин удалил Барриоса после просмотра повтора.

Пускай «Зенит» оспаривает удаление Барриоса, это всё равно красная. Тут можно говорить только о сроке дисквалификации. Не исключаю, что вырулят на одну игру — если будут извинения, а у динамовца не окажется никаких последствий.

Что касается недовольства «Зенита», к хорошему быстро привыкаешь, а пора отвыкать. «Зенит» сейчас вообще по-другому судят, если сравнить с предыдущим сезоном. Это прямо в глаза бросается: всё ровно и одинаково. Надо жёлтую — получите жёлтую. Надо красную — получите красную. Не знаю, как это объяснить. Так сложилось, и «Зениту» надо привыкать к новой реальности.

Оценка Амелина — 7,7.

«Сочи» — «Ахмат» — 1:2

Непростая игра для Шадыханова. На 17-й минуте следовало назначить 11-метровый в ворота «Ахмата», поскольку Уциев выставил руку в сторону и увеличил площадь тела. Здесь такой же момент, как у Любимова в игре «Краснодар» — «Пари НН». Единственный вопрос, который может возникнуть: наказуема ли такая рука. Я считаю, что наказуема. А VAR не вмешался.

На 35-й минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Вышел в обратную диагональ, оказался в хорошей позиции и увидел, что игрок «Сочи» прокинул мяч, а соперник просто поймал его на бедро. Правильное решение арбитра.

Павел Шадыханов Фото: РИА Новости

Сложный эпизод случился на 79-й минуте. По стоп-кадрам это 11-метровый и жёлтая. Видно, что футболка оттопырена, рука лежит на ней. Но в динамике я не увидел усилия контакта со стороны защитника «Ахмата». Он просто взял футболку и, когда соперник направился к воротам, начал двигаться вместе с ним. Так что здесь я поддержу Шадыханова. VAR нарушения тоже не нашёл.

Оценка Шадыханова — 7,9.

Если суммировать, общие впечатление по туру — хорошее. Только у Любимова и Шадыханова возникли проблемы с открытыми эпизодами. С первым всё понятно, там была плохая позиция — как и с «Крыльями Советов» в прошлый раз, хоть ЭСК его и оправдал. Любимов застаивается и не может выходить в правильную позицию — вот о чём нужно говорить с этим человеком.