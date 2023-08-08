Франция — Марокко: француженки забили трижды за девять минут в матче ЖЧМ-2023

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) проходит матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Франции и Марокко. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучал в 14:00 мск.

На 15-й минуте сборная Франции вышла вперёд: с паса Сакины Каршауи отличилась Кадидьяту Дьяни. На 20-й минуте второй мяч сборной Франции забила Кенза Дали с передачи всё той же Дьяни. На 23-й минуте точным ударом отметилась Эжени Ле Сомме.

Победитель этой пары 12 августа сыграет с Австралией, которая в 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США. Турнир проводится в девятый раз в истории, также в нём побеждали Германия (два раза), Япония и Норвегия.