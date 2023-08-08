Определились все пары четвертьфинала женского ЧМ-2023

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершилась стадия 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, по итогам которой определились восемь команд-участниц четвертьфиналов.

В первом четвертьфинале сыграют Испания и Нидерланды. Испанки в 1/8 финала разгромили Швейцарию (5:1), а нидерландки одержали победу над ЮАР (2:0). Встреча Испании и Нидерландов пройдёт 11 августа.

В этот же день за выход в полуфинал сыграют Япония и Швеция. Японки обыграли в 1/8 финала норвежек (3:1), а шведки сенсационно одержали победу над США (0:0, 5:4 пен.).

В третьем четвертьфинале сыграют Австралия и Франция. Матч пройдёт 12 августа. Австралийки обыграли в 1/8 финала Данию (2:0), а француженки разгромили Марокко (4:0).

12 августа пройдёт и встреча Англии и Колумбии. Англичанки выбили на предыдущей стадии Нигерию (0:0, 4:2 пен.), а колумбийки оказались сильнее Ямайки (1:0).