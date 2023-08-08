Мостовой: «Спартак» должен побеждать «Пари НН», но если не получится, то ничего страшного

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча красно-белых с «Нижним Новгородом» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

«Многие много высказываются по новому формату Кубка. 1-й тур я не смотрел, так как предполагал, что многие команды будут использовать ротацию. Всё это идёт от формата Кубка: команды понимают, что можно две-три игры проиграть, но потом собраться и выйти дальше.

Сейчас предстоит 2-й тур Кубка. «Спартак» неплох, на ходу и состав хороший. Есть возможность варьировать состав. В команду пришли Медина, Бонгонда и подписали Рябчука. Сейчас одно удовольствие варьировать состав.

«Пари НН» плохо начал чемпионат, а в Кубке уже есть одна победа. Поэтому на матч со «Спартаком» могут выйти половинчатым составом. «Пари НН» нужно исправлять ситуацию в чемпионате, так как если застрять внизу, то будет очень сложно выбираться оттуда. Даже если «Спартак» выйдет не основным составом, то всё равно должен побеждать. Но даже если не выиграет, то ничего страшного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.