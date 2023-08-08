«Тоттенхэм» объявил о подписании Микки ван де Вена из «Вольфсбурга»

22-летний голландский защитник Микки ван де Вен стал игроком лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист принадлежал немецкому «Вольфсбургу».

Ван де Вен подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2029 года. Игрок будет выступать под 37-м номером.

В сезоне-2022/2023 на счету ван де Вена 36 матчей за «Вольфсбург» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

На международном уровне ван де Вен принял участие в 11 играх за сборную Нидерландов до 21 года, в том числе на чемпионате Европы U21, прошедшем в этом году. Он также был включён в предварительный состав сборной на чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.