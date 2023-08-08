Кейн хочет, чтобы «Тоттенхэм» договорился с «Баварией» до конца этой недели

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет, чтобы лондонский клуб договорился о его трансфере в «Баварию» в кратчайшие сроки. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, представители английского форварда проинформировали обе стороны о желании игрока. Кейн не хочет, чтобы его переход состоялся после начала сезона английской Премьер-лиги, который стартует уже в эти выходные.
Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил третье предложение «Баварии» о приобретении Гарри, как и два предыдущих. Первое предложение мюнхенцев в размере € 70 млн плюс бонусы за форварда было отклонено в июне. Второе предложение, в котором сумма трансфера была увеличена, тоже было отклонено.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.
- 8 августа 2023
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:33
-
18:19
-
18:19
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:25
-
15:12