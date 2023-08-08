Кейн хочет, чтобы «Тоттенхэм» договорился с «Баварией» до конца этой недели

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет, чтобы лондонский клуб договорился о его трансфере в «Баварию» в кратчайшие сроки. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, представители английского форварда проинформировали обе стороны о желании игрока. Кейн не хочет, чтобы его переход состоялся после начала сезона английской Премьер-лиги, который стартует уже в эти выходные.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил третье предложение «Баварии» о приобретении Гарри, как и два предыдущих. Первое предложение мюнхенцев в размере € 70 млн плюс бонусы за форварда было отклонено в июне. Второе предложение, в котором сумма трансфера была увеличена, тоже было отклонено.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.