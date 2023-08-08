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Кейн готов остаться в «Тоттенхэме». Он впечатлён философией Постекоглу

Кейн готов остаться в «Тоттенхэме». Он впечатлён философией Постекоглу
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Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов остаться в родной команде после того, как «шпоры» отклонили очередное предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу 30-летнего форварда. Англичанину понравилась философия нового главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, он с удовольствием тренировался под его руководством. Об этом сообщает Evening Standard.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение в размере € 100 млн + бонусы за своего капитана. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне Кейн, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», забил 32 гола и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти. Видеоролик:

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