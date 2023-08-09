«СКА-Хабаровск» пополнился полузащитником «Кубани»

В «СКА-Хабаровск» вернулся 23-летний полузащитник Дзамболат Цаллагов, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек подписал контракт на два сезона.

Футболист ранее имел опыт выступлений за хабаровскую команду – в весенней части сезона-2021/2022. Цаллагов провел 14 матчей. Позднее полузащитник поиграл за московское «Торпедо», в составе которого дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Всего он провёл за столичный клуб два матча в РПЛ и один в Кубке страны. Затем Цаллагов выступал за «Кубань». Он провёл за краснодарцев 14 матчей в Первой лиге и забил один мяч, а также принял участие в двух встречах Кубка России.

После четырёх туров нового сезона «СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в Первой лиге. На счету команды семь очков.