Неуязвимый «Акрон» и два новичка – в топе Первой Лиги! А Бердыев снова разочаровал

Закончился 4-й тур Мелбет Первой лиги. Интересных сюжетов несколько – Курбан Бердыев снова разочаровывает, «Акрон» – опять побеждает, а «Сокол» и «Тюмень» продолжают творить чудеса. Давайте определять лучших.

Команды тура — «Сокол»/«Тюмень»

В лиге, где так доминирует «Акрон», тяжело делать другой выбор в пользу лучшей команды. Но сегодня мы отмечаем двух новичков – «Сокол» и «Тюмень» снова показали, как нужно врываться в «Лучшую лигу мира».

«Сокол» приехал в «Лужники», чтобы сыграть с одним из лидеров, бывшим участником РПЛ «Торпедо». Сколько сил и денег было вложено руководством команды под задачу возвращения в элиту. Но даже cамый дорогой состав в лиге (Transfermarkt оценивает «Торпедо» в € 15,25 млн, тогда как «Сокол» — в € 4,83 млн) тут не помог.

Да, у хозяев было больше моментов, но какой в этом смысл, если забили только гости? Владислав Морозов оказался первым на добивании и принёс своей команде девятое очко после четырёх туров. Заслужили?

Сказка №2 — «Тюмень». В этом сезоне команда Игоря Меньщикова успела обыграть дома «Химки» и «Енисей», поэтому сомнений в домашней победе «Тюмени» даже над неуступчивым «Ленинградцем» было мало. Хотя вряд ли кто ожидал, что она будет настолько убедительной.

Помогли «Тюмени» угловые: первые два гола (Печëнкина и Байтукова) были забиты именно после этого стандартного положения. Дальше Иван Маркелов с пенальти довёл счёт до разгромного, а Александр Бем приговорил команду Сергея Кирьякова – 4:0.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

(Авто)гол тура — Артём Малахов («Шинник»)

В 4-м туре было несколько неплохих голов, способных попасть в эту номинацию. Но лучший – после комбинации в Ярославле.

«Шинник», с трудом набирающий очки на старте сезона, пропустил уже на 20-й минуте матча. Александр Руденко на краю штрафной вывернул стопу так, что получилась передача на набегающего Олега Исаенко. Тот пытался прострелить вдоль ворот на партнёра, но попал точно в ноги Малахову, который прекрасно замкнул передачу. Ой!

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Игрок тура — Джонатан Окоронкво («Арсенал»)/Нури Абдоков («Кубань)

Оба принесли своим командам первые победы в сезоне, оба — оформили дубль, забив первые голы в чемпионате. Делить награду не принято, но в номинации можно отметить обоих. Начнём с Нури Абдокова.

23-летний футболист мог забивать в матче и раньше, и больше, но этому раз за разом мешал Даниил Одоевский. Вратарь «Волгаря», которому нужно провести яркий сезон для возвращения в «Зенит», совершил несколько красивых спасений, однако совладать со своими защитниками не сумел. На 50-й минуте Абдоков забил с пенальти, а на 72-й — после прохода в стиле Лионеля Месси. Похоже?

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

19-летний Окоронкво знаком Александру Сторожуку по совместной работе в «Краснодаре», откуда он и был арендован на сезон. В межсезонье специалист позвал сразу пятерых футболистов с краснодарским прошлым и настоящим, построив из них костяк своей команды. Мы говорим не только про Окоронкво, но и про Никиту Кокарева, Алекса Мацукатова, Давида Ндуку и Рустама Халназарова.

Судьбу «Енисея» нигериец решил ещё в первом тайме. На девятой минуте игрок «Арсенала» воспользовался ошибкой соперника и хладнокровно переиграл вышедшего из ворот Евгения Ставера. В середине тайма Окоронкво получил передачу с фланга, обработал мяч и следующим касанием оформил дубль. «Арсенал» тяжело вошёл в новый сезон, поэтому победа над страдающим «Енисеем» была крайне важна.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Драма тура — матч «Динамо» и «КАМАЗа»

Начнём с предыстории. Челнинскому клубу, добиравшегося до Махачкалы с пересадками, задержали один из рейсов. «КАМАЗ» никак не успевал на матч. Но благодаря участию местного бизнеса, а также мэра Набережных Челнов и президента «КАМАЗа» Наиля Магдеева клубу организовали чартерный рейс до Махачкалы, однако прибыла туда команда всё равно с опозданием. Матч должен был начаться в 19:00, а игроки челнинцев оказались в Махачкале лишь в 19:40. По регламенту «Динамо» могло подать апелляцию, чтобы соперник получил техническое поражение за опоздание на матч на час и более, но хозяева решили этого не делать. Как сообщил президенты команды Гаджи Гаджиев в интервью «Спорт Бизнес Online», это решение главного тренера Курбана Бердыева.

Гаджи Гаджиев президент «Динамо» Махачкала «Курбан Бекиевич сказал, что дождёмся, проведём игру в любом случае. Причина, почему «КАМАЗ» не успел к началу матча – нефутбольная. От этого никто не застрахован. Мы не держим зла на челнинцев, если в голове держать всё плохое – то можно с ума сойти».

Зло команда Гаджиева на «КАМАЗ» могла держать за случай в прошлом сезоне, когда челнинцы подавали жалобу на отсутствие у соперника на поле «лимитчика». Она не была принята. Примечательно, что техническое поражение «Динамо» получило лишь в матче с «Уфой», генеральным директором которой был Шамиль Газизов. Теперь он работает на аналогичной должности в махачкалинской команде.

Возвращаясь к матчу. Самое интересное событие в нём произошло не на поле, а за его пределами. «КАМАЗ» обыграл соперника благодаря голу Романа Мануйлова, но после финального свистка случилось самое интересное.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Оказывается, перед началом игры кто-то из «Динамо» подшутил над соперником, нарисовав его состав на доске в самолёте. Ответ пришёл незамедлительно после матча: Александр Гаглоев показал итоговый счёт, позволивший его команде обойти соперника в турнирной таблице. А Махачкале пока не очень удаётся войти в сезон.

Александр Гаглоев Фото: vk.com/fnleague

Другие матчи 4-го тура Мелбет Первой лиги:

«Нефтехимик» — «Черноморец» — 1:1

Четвёртая ничья «Черноморца» в четырёх матчах со старта сезона. Команда Константина Зырянова раз за разом проходит испытание фаворитами, но каждый матч не позволяет сопернику набрать больше одного очка. В следующем туре вновь будет тяжело — домашняя игра с тульским «Арсеналом».

«Нефтехимик» тоже набрал своё четвёртое очко в сезоне, однако прервал серию из двух поражений. Теперь команда Кирилла Новикова отправится на выезд в Красноярск, где сыграет в знаменитом манеже с «Енисеем».

«Родина» — «СКА-Хабаровск» — 1:1

Не определили победителя и фавориты (на бумаге) старта сезона. «Родина» разгромной победой над «Соколом» в 1-м туре дала импульс только саратовской команде, а не себе. Затем — три ничьих и отставание от лидирующего «Акрона» в шесть очков по итогам четырёх матчей.

«СКА-Хабаровск» начал сезон с двух побед, а потом уступил на выезде всё тому же «Соколу». Сейчас хабаровчане находятся в зоне стыковых матчей.

«Акрон» — «Алания» — 1:0

О силе «Акрона» и амбициях команды выйти в РПЛ пора говорить всерьёз: пока тольяттинцы — единственная команда лиги, не потерявшая ни одного очка. В игре с «Аланией», ещё одним фаворитом сезона, исход решил Абу-Саид Эльдарушев, забивший свой четвёртый мяч в чемпионате.

«Алания» проиграла впервые в сезоне и в следующем туре будет бороться с «Торпедо» за место в топ-5. Сейчас у команд по семь очков

Турнирная таблица

Расписание 5-го тура Мелбет Первой лиги

12 августа

«Ленинградец» — «Шинник»

«Химки» — «Родина»

«Кубань» — «Сокол»

«Черноморец» — «Арсенал» Тула

13 августа

«СКА-Хабаровск» — «Акрон»

«Енисей» — «Нефтехимик»

«КАМАЗ» — «Тюмень»

«Волгарь» — «Динамо» Махачкала

14 августа

«Алания» — «Торпедо».