Радимов вспомнил эпизод, когда экс-форвард «Зенита» Гартиг повёл себя как скинхед

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями об экс-нападающем сине-бело-голубых Лукаше Гартиге, рассказав историю о том, как чешского футболиста можно было заподозрить в принадлежности к скинхедам.

«Еще ходил слух, что Гартиг – скинхед, ведь и внешность у него соответствовала. Быть может, это не так, но один момент на эту тему запомнился. Однажды на просмотр в «Зенит» приезжал Баффур Гьян, который играл в «Динамо» и «Сатурне». И в контрольной игре Гартиг ни разу не отдал передачу Гьяну, хотя был его партнёром по атаке. Гьян себя в итоге не смог проявить и в «Зенит» не перешёл», — приводит слова Радимова Sports.ru.

Ганский форвард Баффур Гьян не играл за «Зенит» на официальном уровне, не пройдя просмотр, однако успел поиграть в РПЛ за «Динамо» и «Сатурн».