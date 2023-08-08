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Радимов вспомнил эпизод, когда экс-форвард «Зенита» Гартиг повёл себя как скинхед

Радимов вспомнил эпизод, когда экс-форвард «Зенита» Гартиг повёл себя как скинхед
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями об экс-нападающем сине-бело-голубых Лукаше Гартиге, рассказав историю о том, как чешского футболиста можно было заподозрить в принадлежности к скинхедам.

«Еще ходил слух, что Гартиг – скинхед, ведь и внешность у него соответствовала. Быть может, это не так, но один момент на эту тему запомнился. Однажды на просмотр в «Зенит» приезжал Баффур Гьян, который играл в «Динамо» и «Сатурне». И в контрольной игре Гартиг ни разу не отдал передачу Гьяну, хотя был его партнёром по атаке. Гьян себя в итоге не смог проявить и в «Зенит» не перешёл», — приводит слова Радимова Sports.ru.

Ганский форвард Баффур Гьян не играл за «Зенит» на официальном уровне, не пройдя просмотр, однако успел поиграть в РПЛ за «Динамо» и «Сатурн».

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