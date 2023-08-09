Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ». Они оба могут уйти из клуба

Неймар и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ». Они оба могут уйти из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и полузащитник французского «ПСЖ» Неймар и Марко Верратти пропустили тренировочное занятие команды вчера, 8 августа. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, на предыдущем занятии Неймар получил болезненный удар в область приводящей мышцы. Причина отсутствия Верратти пока неизвестна, но в «ПСЖ» заявили, что у полузащитника вирусная инфекция.

Отметим, что оба футболиста могут покинуть «ПСЖ» в текущее трансферное окно. По информации СМИ, Верратти уже согласовал контракт с саудовским «Аль-Хилялем», а Неймар может перейти в испанскую «Барселону» или лондонский «Челси». Отец бразильца назвал фейком информацию о возможном уходе сына из парижской команды.

Материалы по теме
«ПСЖ» просто унижает «Барселону» трансфером Дембеле
«ПСЖ» просто унижает «Барселону» трансфером Дембеле

Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023