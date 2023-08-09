Неймар и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ». Они оба могут уйти из клуба

Нападающий и полузащитник французского «ПСЖ» Неймар и Марко Верратти пропустили тренировочное занятие команды вчера, 8 августа. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, на предыдущем занятии Неймар получил болезненный удар в область приводящей мышцы. Причина отсутствия Верратти пока неизвестна, но в «ПСЖ» заявили, что у полузащитника вирусная инфекция.
Отметим, что оба футболиста могут покинуть «ПСЖ» в текущее трансферное окно. По информации СМИ, Верратти уже согласовал контракт с саудовским «Аль-Хилялем», а Неймар может перейти в испанскую «Барселону» или лондонский «Челси». Отец бразильца назвал фейком информацию о возможном уходе сына из парижской команды.
Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself
- 9 августа 2023
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