ЦСКА сделал предложение о покупке защитника «Росарио Сентраль» Родригеса

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении защитника аргентинского «Росарио Сентраль» Алана Родригеса. Об этом сообщает журналист Хорхе Искьердо в своём «твиттере».

По информации источника, армейский клуб уже сделал предложение о трансфере Родригеса. ЦСКА хотел бы заполучить 80 процентов экономических прав на игрока. «Росарио» должен ответить на предложение в ближайшие часы или дни.

22-летний Родригес выступает на позиции левого защитника. Также парагвайский футболист может сыграть на том же фланге в полузащите и в центре поля.

В «Росарио» Родригес перешёл в январе 2023 года за € 690 тыс. До этого он играл только в Парагвае. Transfermarkt оценивает защитника в € 2,5 млн.

В нынешнем сезоне Родригес сыграл 27 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.