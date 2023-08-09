ЦСКА сделал предложение «Бенфике» по Чикиньо, которым интересовалось «Динамо»
Поделиться
Московский ЦСКА сделал предложение лиссабонской «Бенфике» по трансферу полузащитника Чикиньо.
Как сообщает Metaratings, руководство армейского клуба предложило € 5 млн за португальского футболиста.
Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес столичное «Динамо». Контракт Чикиньо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года.
28-летний Чикиньо в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе «Бенфики» полузащитник стал чемпионом Португалии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.
ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в активе подопечных Владимира Федотова 6 очков.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
02:26
-
02:22
-
02:03
-
01:48
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:47
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:18
-
00:18
-
00:15
-
00:05
-
00:03
- 8 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:24
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:45
Партнерский контент