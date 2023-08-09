ЦСКА сделал предложение «Бенфике» по Чикиньо, которым интересовалось «Динамо»

Московский ЦСКА сделал предложение лиссабонской «Бенфике» по трансферу полузащитника Чикиньо.

Как сообщает Metaratings, руководство армейского клуба предложило € 5 млн за португальского футболиста.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес столичное «Динамо». Контракт Чикиньо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года.

28-летний Чикиньо в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе «Бенфики» полузащитник стал чемпионом Португалии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в активе подопечных Владимира Федотова 6 очков.