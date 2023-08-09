Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА сделал предложение «Бенфике» по Чикиньо, которым интересовалось «Динамо»

ЦСКА сделал предложение «Бенфике» по Чикиньо, которым интересовалось «Динамо»
Комментарии

Московский ЦСКА сделал предложение лиссабонской «Бенфике» по трансферу полузащитника Чикиньо.

Как сообщает Metaratings, руководство армейского клуба предложило € 5 млн за португальского футболиста.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес столичное «Динамо». Контракт Чикиньо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года.

28-летний Чикиньо в прошлом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе «Бенфики» полузащитник стал чемпионом Португалии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в активе подопечных Владимира Федотова 6 очков.

Материалы по теме
«Динамо» близко к приобретению полузащитника «Бенфики» Чикиньо за € 4 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023