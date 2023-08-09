Мостовой: когда счёт стал 3:1, выключил матч «Спартака». Подумал, всё уже закончилось

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал зрелищный сюжет в матче красно-белых с «Пари Нижний Новгород» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России.
«Честно говоря, когда счёт стал 3:1 вчера, я выключил матч «Спартака». Показалось, что будет разгром «Пари НН». Я подумал, уже всё закончилось. А потом мне звонят и говорят, что уже счёт 4:4. Я был просто в шоке! Прежде всего нужно похвалить Нижний Новгород, а не снова кричать про «Спартак» и Абаскаля. «Пари НН» на выезде в Москве забили четыре гола! Когда такое можно было представить вообще? Если бы не качество лидеров «Спартака», которые вышли на замену, «Пари НН» мог побеждать вчера. А красно-белым нужно задуматься после такого матча», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 августа 2023
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