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Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Факел» в Кубке России

Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Факел» в Кубке России
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Факелом» во 2-м туре Пути РПЛ в Кубке России.

«ЦСКА будет играть с «Факелом» смешанным составом. Воронежцы же потерпели серию неудач — нужны хорошие результаты. Если «Факел» выйдет тоже смешанным составом, то у армейцев больше шансов на победу. Кто-то может получить красную карточку или травмироваться, поэтому шансы есть всегда.

Интересно, как новое приобретение ЦСКА повлияет на стабильность состава. Видно, что есть проблемы в обороне. Пока они исправляются другими факторами, но неизвестно, что будет дальше. Можно будет столкнуться с большими проблемами, если получат травмы Набабкин, Роша или Мойзес», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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