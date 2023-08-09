Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Факел» в Кубке России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Факелом» во 2-м туре Пути РПЛ в Кубке России.

«ЦСКА будет играть с «Факелом» смешанным составом. Воронежцы же потерпели серию неудач — нужны хорошие результаты. Если «Факел» выйдет тоже смешанным составом, то у армейцев больше шансов на победу. Кто-то может получить красную карточку или травмироваться, поэтому шансы есть всегда.

Интересно, как новое приобретение ЦСКА повлияет на стабильность состава. Видно, что есть проблемы в обороне. Пока они исправляются другими факторами, но неизвестно, что будет дальше. Можно будет столкнуться с большими проблемами, если получат травмы Набабкин, Роша или Мойзес», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.