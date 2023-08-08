ЦСКА — «Факел». Фёдор Чалов вырос до лидера?

25-летний нападающий уже забил пять голов. Обороне «огнеопасных» с ним не совладать.

9 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Факел». Начало – в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу москвичей можно за 1.55. Успех воронежцев оценивается коэффициентом 5.80. Поставить на ничью предлагают за 4.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Факел» 9 августа 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч ЦСКА — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.33. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.10. Гол воронежской команды доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Факел» (09.08.2023)

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Факелом» состоится 9 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Роман Галимов в 18:30 мск даст стартовый свисток.

Под руководством Владимира Федотова армейцы добились лучшего результата с чемпионского сезона-2015/2016. Москвичи выиграли Кубок России и финишировали на второй строчке в чемпионате страны. Смогут ли они повторить успех, учитывая отсутствие качественных трансферов при существенных потерях?

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В межсезонье красно-синие не сумели удержать второго игрока атаки — Хесус Медина перешёл в «Спартак». В прошлом сезоне парагваец забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. На его позицию руководство ЦСКА подписало вингера из ташкентского «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

19-летний футболист в прошлом сезоне забил восемь голов и отдал два ассиста, а также отлично проявил себя на Кубке Азии U20 в составе молодёжной сборной Узбекистана. Файзуллаев дал комментарий по поводу перехода в ЦСКА, сказав, что он надеется быстро влиться в команду и принести максимум пользы на позиции «десятки». Пока надежда на Облякова и Чалова, а также талантливую молодёжь.

ЦСКА прибавляет с каждым матчем. После поражения в Суперкубке России от «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) и чемпионате России от «Урала» (1:2) в следующих трёх встречах армейцы победили благодаря игре Чалова. Подопечные Федотова в РПЛ обыграли «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1), а в Кубке — «Оренбург» (6:0). В этих встречах 25-летний нападающий отдал одну голевую передачу и забил пять мячей, три из которых с пенальти в ворота грозненцев.

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Во многом благодаря Вадиму Евсееву «Факел» задержался в РПЛ, избежав вылета в Первую лигу. В заключительных семи матчах минувшего сезона воронежцы победили пять раз, в том числе дважды в переходных матчах с «Енисеем» (1:0 – дома, 2:0 – на выезде).

Летом «Факел» покинули два основных игрока атаки — Георгий Гонгадзе и Роман Акбашев. Они забили 15 голов из 36 общекомандных в прошлом розыгрыше РПЛ. Среди входящих трансферов выделяется Фёдор Кудряшов. Однако спасшему «огнеопасных» 47-летнему специалисту всё ещё нужно усиление, особенно в оборону, поскольку она напоминает проходной двор.

«Факел» в трёх матчах чемпионата России уступил «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4) и впервые за 25 лет поднявшейся в РПЛ «Балтике» (1:2). Кроме того, воронежцы проиграли «Сочи» (1:3) в групповом этапе Кубка России. Удручающие результаты «огнеопасных» на старте сезона требуют надлежащей реакции, в том числе в виде эффективной работы на трансферном рынке.

ЦСКА и «Факел» провели 11 очных встреч. Армейцы записали в актив девять побед, и три матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 23:9 в пользу москвичей. Последняя личная встреча закончилась победой команды Федотова со счётом 2:0 благодаря голам Фёдора Чалова и Ивана Облякова.

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Игра ЦСКА постепенно перестраивается. Новые винтики в атакующей схеме Федотова притираются друг к другу. Перформанс в матче с «Локомотивом» (4:1) тому прямое подтверждение. «Факел» испытывает серьёзные проблемы в обороне и может стать лёгкой добычей для почувствовавшего вкус голов Чалова. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу ЦСКА с форой (-1) за 1.87 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «Факел» 9 августа 2023 года

У «огнеопасных» серьёзные проблемы в обороне. В четырёх официальных матчах текущего сезона воронежцы ни разу не сохранили ворота в безопасности, пропустив 11 голов. Учитывая результативность ЦСКА и Чалова в последних играх, в победе армейцев в предстоящей домашней встрече сомнений нет. Рекомендуем ставку на победу красно-синих с форой (-1) за 1.87 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 9.24.

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Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» с коэффициентом 2.80.

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Прогноз на матч ЦСКА – «Факел» с коэффициентом 2.41.