Андрей Федун — о Медине в «Спартаке»: это бизнес. Где интереснее, туда и переходят

Вывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал трансфер парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Как мне трансферы «Спартака»? Не могу оценить, я не профессионал. Удивился ли, что в «Спартак» перешёл игрок ЦСКА Хесус Медина? Нет, почему. Это бизнес — где интереснее, туда и переходят. Главное, чтобы он хорошо играл и радовал болельщиков. Пока рано что-то говорить, посмотрим», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».

Хесус Медина провёл за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. 26-летний парагваец перешёл в «Спартак» летом 2023 года, подписав трёхлетний контракт. Игрок отметился забитым мячом за красно-белых в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (4:1).