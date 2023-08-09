Орещук: «Динамо» нужно продать Захаряна минимум за € 15 млн, он стоит этих денег

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением, как стоит поступить руководству бело-голубых в ситуации с полузащитником команды Арсеном Захаряном, контракт которого истекает через год, летом 2024 года.

«В этой ситуации палка о двух концах. Арсен — воспитанник «Динамо» и не должен просто уйти свободным агентом, но вот тут важна роль спортивного директора, чтобы решить вопрос. Либо продать Захаряна, либо оставить в «Динамо». Желько Бувач должен сработать, это его история. Нужно либо продать Арсена как минимум за € 15 млн, за хорошие деньги, которые просит «Динамо», потому что Захарян стоит этих денег. Дешевле точно нельзя продавать. Либо переподписать контракт с Арсеном и торговаться с другими клубами на более серьёзных условиях», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, ранее от перехода Захаряна в летнее трансферное окно отказался римский «Лацио». Интерес к Арсену также приписывали французскому «Страсбургу» и испанскому «Реалу Сосьедад». Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.