Арсен Захарян может перейти в «Реал Сосьедад»
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах перспективного россиянина заинтересован «Реал Сосьедад», информирует Noticias de Gipuzkoa.
Согласно сведениям источника, Захарян входит в список трансферных целей испанского клуба, стороны поддерживают контакт. «Динамо» просит за Арсена € 15 млн. Однако «Реал Сосьедад» осознаёт рискованность трансфера молодого игрока из чемпионата России, поэтому рассматривает и другие варианты усиления.
20-летний Захарян связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. Ранее от перехода полузащитника в летнее трансферное окно отказался римский «Лацио». Интерес к Арсену также приписывали французскому «Страсбургу».
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