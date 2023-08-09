Арсен Захарян может перейти в «Реал Сосьедад»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах перспективного россиянина заинтересован «Реал Сосьедад», информирует Noticias de Gipuzkoa.

Согласно сведениям источника, Захарян входит в список трансферных целей испанского клуба, стороны поддерживают контакт. «Динамо» просит за Арсена € 15 млн. Однако «Реал Сосьедад» осознаёт рискованность трансфера молодого игрока из чемпионата России, поэтому рассматривает и другие варианты усиления.

20-летний Захарян связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. Ранее от перехода полузащитника в летнее трансферное окно отказался римский «Лацио». Интерес к Арсену также приписывали французскому «Страсбургу».