Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян может перейти в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян может перейти в «Реал Сосьедад»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах перспективного россиянина заинтересован «Реал Сосьедад», информирует Noticias de Gipuzkoa.

Согласно сведениям источника, Захарян входит в список трансферных целей испанского клуба, стороны поддерживают контакт. «Динамо» просит за Арсена € 15 млн. Однако «Реал Сосьедад» осознаёт рискованность трансфера молодого игрока из чемпионата России, поэтому рассматривает и другие варианты усиления.

20-летний Захарян связан контрактом с «Динамо» до июня 2024 года. Ранее от перехода полузащитника в летнее трансферное окно отказался римский «Лацио». Интерес к Арсену также приписывали французскому «Страсбургу».

Материалы по теме
Захарян не хочет переходить в «Страсбург», «Динамо» тоже против трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023