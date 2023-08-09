Стрепетов: если «Зенит» сохранит Барриоса и Вендела, то команда будет бороться за золото

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов оценил действия нападающих сине-бело-голубых в проигранном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:3), а также рассказал, что нужно сделать санкт-петербургскому клубу для борьбы за чемпионство.

«Кассьерра блестяще цепляется за мяч и отдаёт передачи. Сейчас он заслуженно выходит на поле в основном составе, берет на себя лидерство в атаке. Да, есть Мостовой и Мантуан, но на данный момент именно Маттео можно назвать лидером команды в атаке.

Хочу также отметить ситуацию с Венделом и Барриосом. Пошли разговоры, что они могут покинуть клуб. Если «Зенит» сохранит Барриоса и Вендела, то команда разгонится и будет бороться за чемпионство, но если потеряет сразу обоих, то столкнётся с трудностями в борьбе за титул. Их сейчас нельзя отпускать ни в коем случае, надо додержать их хотя бы до зимнего окна. Кто заменит Барриоса? К сожалению, у нас пока нет такого игрока», — приводит слова Стрепетова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее и Вендела, и Вильмара Барриоса связывали с переходом в другие команды этим летом — бразильцем интересовались «Фламенго» и «Наполи», а Барриоса хотел подписать английский «Ноттигем Форест».