«Монако» сделал предложение «Ювентусу» в € 22 млн по трансферу Закарии

«Монако» предложил туринскому «Ювентусу» € 22 млн за швейцарского полузащитника Дениса Закарию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Ювентус» настаивает на € 25 млн. Тем не менее стороны становятся ближе к совершению сделки. Главный тренер монегасков Адольф Хюттер сильно заинтересован в полузащитнике.

В сезоне-2022/2023 Денис Закария выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. На счету швейцарского футболиста 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.