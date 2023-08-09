«Монако» сделал предложение «Ювентусу» в € 22 млн по трансферу Закарии
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«Монако» предложил туринскому «Ювентусу» € 22 млн за швейцарского полузащитника Дениса Закарию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Ювентус» настаивает на € 25 млн. Тем не менее стороны становятся ближе к совершению сделки. Главный тренер монегасков Адольф Хюттер сильно заинтересован в полузащитнике.
В сезоне-2022/2023 Денис Закария выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. На счету швейцарского футболиста 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
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