«Нам ещё есть куда расти». Тухель — о победе «Баварии» над «Монако» в товарищеском матче

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель подвёл итоги товарищеского матча с французским «Монако» (4:2), отметив, что мюнхенцам ещё есть куда расти.

«У нас многое получилось хорошо, но нам ещё есть куда расти. Мы начали очень хорошо, должны были выйти вперёд, но затем немного сбились с пути из-за собственных ошибок. Но затем нам удалось сохранить спокойствие и заработать преимущество, потому что мы хорошо закончили первый тайм. Во второй половине, как мне показалось, мы немного переборщили с владением мячом на своей половине поля, некоторыми возможностями мы могли бы воспользоваться лучше.

В целом, это был хороший товарищеский матч с хорошим результатом, но нам ещё предстоит продолжать работу. Мы должны поддерживать набранный темп, что хорошо для нас. В преддверии Суперкубка мы чувствуем себя хорошо подготовленными, но мы должны будем выйти за рамки дозволенного», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

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