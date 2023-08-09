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«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Баварии» Павара

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Баварии» Павара
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Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар стал объектом серьёзного интереса со стороны «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, 27-летний защитник хочет присоединиться к «красным дьяволам», поскольку главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в игроке хорошую замену Гарри Магуайру. Клубы уже ведут конкретные переговоры по переходу француза, которые быстро продвигаются. Сумма потенциального трансфера может составить около € 30 млн. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хочет сохранить Павара, сам Бенжамен настроен покинуть «Баварию» этим летом.

27-летний Павар сыграл за «Баварию» 43 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт француза с мюнхенцами рассчитан до конца следующего сезона.

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