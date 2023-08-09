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«Марсель» уступил «Панатинаикосу» с минимальным счётом в отборочном этапе Лиги чемпионов

«Марсель» уступил «Панатинаикосу» с минимальным счётом в отборочном этапе Лиги чемпионов
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Завершилась встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим «Панатинаикосом» и французским «Марселем». Игра прошла на стадионе «Апостолос Николаидис» в Афинах. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем из Румынии.

Первый тайм встречи закончился нулевой ничьей. На 65-й минуте полузащитник «Марселя» Жоффрей Кондогбиа получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Панатинаикос» сумел воспользоваться этим. На 83-й минуте нападающий Бернард забил единственный мяч с передачи Фотиса Иоаннидиса.

Ответная встреча между этими командами состоится 15 августа на стадионе «Велодром» в Марселе.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» с минимальным счётом обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона будет проводиться с 19 сентября по 13 декабря 2023 года.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 августа 2023, среда. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Бернард – 83'
Удаления: нет / Кондогбиа – 65'
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