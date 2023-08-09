Ивич отказался комментировать отстранение защитника Сорокина от тренировок с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отказался комментировать информацию о том, что центральный защитник «быков» Егор Сорокин был отстранён от тренировок с основной командой.

«Об этом я не могу говорить, без комментариев», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство клуба отправило Сорокина в «Краснодар-2» из-за разногласий по действующему контракту. 27-летний футболист тренируется со второй командой с начала чемпионата. По решению руководства он не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2», выступающего в LEON-Вторая лига А (группа Золото).

Егор Сорокин присоединился к клубу в сезоне-2019/2020, перейдя из казанского «Рубина» за € 3 млн. За основную команду «Краснодара» защитник провёл 64 игры и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.