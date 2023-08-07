Защитник «Краснодара» Сорокин отстранён от тренировок с основной командой

Центральный защитник «Краснодара» Егор Сорокин отстранён от тренировок с основной командой «быков», сообщает Sport24.

По информации источника, руководство клуба отправило Сорокина в «Краснодар-2» из-за разногласий по действующему контракту.

27-летний футболист тренируется со второй командой с начала чемпионата. По решению руководства он не участвует в матчах, но ездит на все выездные игры «Краснодара-2», выступающего в LEON-Вторая лига А (группа Золото).

Футболист Егор Сорокин присоединился к клубу в сезоне-2019/2020, перейдя из казанского «Рубина» за € 3 млн. За основную команду «Краснодара» защитник провёл 64 игры и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.