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Вице-президент «Интера» Санетти — о Лукаку: он нас предал. Мы очень разочарованы

Вице-президент «Интера» Санетти — о Лукаку: он нас предал. Мы очень разочарованы
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Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти высказался о нападающем Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Ювентус».

«Лукаку нас предал. Мы очень разочарованы. Мы ожидали от Ромелу совершенно другого поведения, как от профессионала, так и от человека», — приводит слова Санетти инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее в августе сообщалось, что бельгиец согласовал личные условия контракта с «Ювентусом».

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