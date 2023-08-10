Защитник «Факела» Брызгалов: как футболисту с красно-белым прошлым, приятно обыграть ЦСКА

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о победе над ЦСКА.

«Победа в матче с ЦСКА, однозначно, как глоток воздуха. Настраивались, как и на любую игру. Нужно было брать очки и переломить ту серию неудач, которая у нас была. К счастью, всё так и произошло. Надеюсь, победа над ЦСКА даст положительные эмоции, и мы будем двигаться дальше, набирать очки. Мне, как футболисту с красно-белым прошлым, конечно приятно обыграть ЦСКА. Однозначно!», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.