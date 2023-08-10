Защитник «Факела» Брызгалов: как футболисту с красно-белым прошлым, приятно обыграть ЦСКА

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о победе над ЦСКА.
«Победа в матче с ЦСКА, однозначно, как глоток воздуха. Настраивались, как и на любую игру. Нужно было брать очки и переломить ту серию неудач, которая у нас была. К счастью, всё так и произошло. Надеюсь, победа над ЦСКА даст положительные эмоции, и мы будем двигаться дальше, набирать очки. Мне, как футболисту с красно-белым прошлым, конечно приятно обыграть ЦСКА. Однозначно!», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.
- 10 августа 2023
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
08:00
-
07:15
-
05:01
-
04:58
-
04:42
-
04:16
-
03:22
-
01:46
-
01:29
-
01:25
-
01:17
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:45
-
00:32
-
00:22
-
00:12
-
00:07
-
00:04
-
00:03
- 9 августа 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:48
-
23:36
-
23:21
-
23:20
-
23:20
-
23:15