«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» по Гарри Кейну

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна, сообщает The Athletic.

По данным издания, ссылающегося на собственные источники в Германии, предложение «Баварии» в размере более € 100 млн было принято «шпорами». Теперь всё зависит от самого Кейна, в ближайшее время 30-летний форвард должен будет принять решение.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» готовит очередное предложение о приобретении Кейна. Три предыдущих «шпоры» отклонили. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский форвард играет с 2011 года.