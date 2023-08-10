Дмитрий Кузнецов объяснил, почему ЦСКА проиграл «Факелу» в Кубке России

Бывший футболист ЦСКА, «Осасуны» и «Эспаньола», а ныне главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение армейцев от «Факела» (0:2) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

«Почему неожиданное поражение? В Кубке играет неоптимальный состав. В Оренбурге тоже играл неосновной состав. Тут не стоит удивляться. Кубок — это другой турнир: дают шансы тем, кто на вторых ролях. Нельзя проводить все игры на пределе.

При неоптимальном составе совсем другие блоки игроков и не та сыгранность. Где-то за счёт молодости не хватает опыта и не реализуются моменты. Но всё это неважно. Важно, что есть игровая практика», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.