Видео: Заболотный извинился перед игроками ЦСКА в раздевалке за свой промах с «Факелом»

Московский ЦСКА на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал видео из раздевалки команды после поражения от воронежского «Факела» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2). В ролике нападающий армейцев Антон Заболотный принёс извинения за свой резонансный промах по пустым воротам воронежцев.

«Ребят, я не использовал мой момент. Я хотел бы лично перед вами извиниться и для себя уяснить, что я немного усложнил сегодняшнюю игру свои нереализованным моментом, потому что команда очень много оборонялась, и, реализовав бы этот момент свой, всё бы поменялось. Хочу попросить прощения у каждого. Обещаю реабилитироваться перед вами и перед собой», — сказал Заболотный.

Другие футболисты ЦСКА и главный тренер Владимир Федотов поддержали своего одноклубника.