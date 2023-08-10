Вратарь «Зенита» сравнил матч «Спартака» с «Пари НН» с финалом ЧМ-2022 в Катаре

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Никита Гойло, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Сочи», рассказал, что посмотрел матч своей бывшей команды «Пари Нижний Новгород» с московским «Спартаком» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:5), и сравнил эту игру с финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).
«Матч «Зенита» с «Динамо» не посмотрел, у нас игра была. Зато я посмотрел «Нижний» со «Спартаком». Это топ вообще! Ради такого можно было посмотреть! Ни разу не пожалел, что смотрел. Обидно, конечно, что ребята проиграли, но главное — не расстраиваться.
Могу ли сравнить этот матч ещё с каким-то? Финал чемпионата мира в Катаре. По эмоциям было похоже именно на него», — приводит слова Гойло «Матч ТВ».
- 10 августа 2023
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