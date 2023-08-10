«Сабах» обыграл «Партизан» в матче 3-го раунда отбора Лиги конференеций

Сегодня, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Сабахом» и сербским «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Во второй половине встречи атаки «Сабаха» стали ещё опаснее. На 69-й минуте матча был назначен пенальти в ворота сербов, однако полузащитник Алексей Исаев не смог его реализовать. Но уже через минуту босниец Боян Летич вывел азербайджанцев вперёд. Ещё через четыре минуты Летич оформил дубль. Голевую передачу на свой счёт записал Алексей Исаев.

Итоговая победа «Сабаха» со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт 17 августа в Белграде, Сербия.