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Верратти интересен «Баварии» и «Барселоне»

Верратти интересен «Баварии» и «Барселоне»
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany.

По информации источника, на итальянского футболиста претендуют сразу два топ-клуба — «Бавария» и «Барселона».

Сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не видит 30-летнего хавбека в своей команде.

В сезоне-2022/2023 на счету Верратти 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее стало известно, что Энрике дал понять сразу нескольких футболистам «ПСЖ», что они не входят в его планы на предстоящий сезон.

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