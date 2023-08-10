«Борнмут» объявил о переходе защитника «Норвича» Ааронса
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Английский «Борнмут» официально объявил о покупке крайнего защитника Макса Ааронса из футбольного клуба «Норвич».
«Мы очень рады приветствовать Макса в клубе. Это игрок, который отлично впишется в нашу систему, с физическими данными и техническими способностями, которые принесут пользу команде и нашему стилю игры. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним, и мы не сомневаемся, что Макс станет отличным дополнением к команде», — приводит слова исполнительного директора «Борнмута» пресс-служба клуба.
23-летний крайний защитник сыграл более 200 матчей за «Норвич», в которых забил шесть голов и отдал 13 ассистов. Летом этого года футболист выиграл чемпионат Европы среди юношей до 21 года со сборной Англии.
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